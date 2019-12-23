В Кремле пригрозили США "ответочкой" из-за остановки Северного потока-2

Дмитрий Песков / УНИАН

В Кремле отреагировал на санкции США в отношении газопровода Северный поток-2. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, данное решение не останется без ответа.

"В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности. Каким образом и когда это будет сделано - это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам", - цитирует глашатая Путина ТАСС.

При этом он выразил надежду, что американские ограничения не остановят реализацию российского проекта.

"Сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас. Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта", - объяснил Песков.

Кроме того, он признался, что о сроках завершения строительства газопровода в обход Украины рано.

"Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода", - подытожил спикер Путина.

Как ранее сообщал Главред, в Германии озвучили ожидаемые сроки завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.