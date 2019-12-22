Эксперты рассказали, в какую ловушку с постройкой Северного потока-2 угодила РФ

строительство Северного потока-2 / Les Echos

Российская Федерация не сумеет быстро найти замену трубоукладочным кораблям компании Allseas, которая выполняет строительные работы на датском участке газопровода Северный поток-2.

Об этом накануне заявили эксперты американского агентства S&P Global Platts Analytics. Судно Фортуна, которое сейчас имеется в распоряжении России поблизости от места строительства, также не сможет завершить укладку труб. Оно не подходит по техническим требованиям, выдвигаемым в Дании. В частности, Фортуна не оснащена нужной системой динамического позиционирования.

Единственный вариант, с помощью которого удастся завершить строительство российского газопровода Северный поток-2 в срок - использование трубоукладочного судна "Академик Черский" (принадлежащее корпорации Газпром). Однако на данный момент его экипаж работает на Дальнем Востоке. Судно сможет прибыть к месту строительства не ранее, чем через два месяца.

Напомним, ранее, 29 ноября, Дании разрешила продолжение строительства российского газопровода Северный поток-2 в своих территориальных водах - к юго-востоку от острова Борнхольм.