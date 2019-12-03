"Свои правила": в Дании оправдались за российский газопровод в обход Украины

Укладка газопровода Северный поток-2 / Газпром

В Дании прокомментировали предоставление разрешения на строительство российского газопровода Северный поток – 2. По словам посла Дании в Российской Федерации Карстена Сендергорда, разрешение выдали в рамках обычной административной процедуры.

При этом он отметил, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG направил запрос, согласно которому трубы прокладывались через экономическую зону Дании за пределами ее территориальных вод, а не в их пределах, как указали в первой заявке.

"У нас есть свои правила, свои обязательства, свои процедуры, и мы не намерены их нарушать. Потребовалось 14 месяцев, чтобы это решение было принято. 14 месяцев - это неплохо. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс", - отметил Сендергорд в интервью РИА Новости.

Кроме того, он указал, что Дания убедилась в соответствии проекта газопровода Северный поток-2 с международными обязательствами страны и только после этого было принято решение по российскому газопроводу.

"Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам", - подытожил дипломат.

Как ранее сообщал Главред, разрешение Дании на прокладку Северного потока-2 в своих водах обжаловали, но Датское энергетическое агентство разрешило продолжить строительство российского газопровода Северный поток-2 в своих водах. После чего в СМИ появилась информация о новых санкциях со стороны США против компаний, завязанных на Северном потоке-2.