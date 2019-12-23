В Германии озвучили сроки завершения строительства Северного потока-2

Северный поток / Фото: Twitter/nordstream2

В Германии озвучили ожидаемые сроки завершения строительства российского газопровода Северный поток-2. Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер считает, что проект будут полностью готов уже во втором полугодии 2020 года.

По словам Байера, газопровод в обход Украины обеспечит энергобезопасность Германии. Кроме того, он назвал санкции США по отношению к газопроводу недопустимыми, учитывая договоренности РФ и Украины по транзиту российского газа.

"Я ожидал гораздо большего понимания от американских друзей... С друзьями так не обращаются", - цитирует немецкого политика Интерфакс-Украины.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов Северный поток - 2 и Турецкий поток. Позже стало известно, что швейцарско-нидерландская компания Allseas приостановила работу над российским газопроводом. По мнению экспертов, что Россия не сумеет быстро найти замену трубоукладочным кораблям компании Allseas.