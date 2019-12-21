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Помощь Украине и санкции против России: Трамп подписал военный бюджет США

21 декабря 2019, 07:29

Военный бюджет США 2020 предусматривает 300 миллионов долларов для Украины.

Трамп
Дональд Трамп / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины и санкции против российских газопроводов.

В частности, военная помощь Украине предусмотрена на уровне 300 миллионов долларов – это на на 50 миллионов больше,  чем в предыдущем оборонном бюджете. Военная помощь Украине включает поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, пишет The Hill.

Кроме того, военный бюджет США на 2020 финансовый год обязывает администрацию ввести антироссийские санкции в отношении газопроводов Северный поток - 2 и Турецкий поток, также запрещается военное сотрудничество с Россией.

Среди прочего документ продлевает и эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области. Есть пункт и о запрете   признавать аннексию Крыма.

Стоит отметить, что Администрация президента Трампа вынудила демократов убрать из оборонного бюджета пункт о быстром предоставлении Украине военной помощи – он предусматривал конкретные сроки предоставления помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post. В случае отказа убрать соответствующий пункт чиновники АП угрожали наложением вето президента на документ, что привело бы к отставке правительства.

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Напомним, 8 декабря Министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что его ведомство готовится предоставить Украине новый транш военной помощи.

11 декабря плата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включена военная помощь для Украины, задержка которой ранее стала причиной громкого скандала в США. 

17 декабря Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. 

18 декабря комитет по иностранным делам Сената  поддержал проект так называемых адских санкций в отношении России

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