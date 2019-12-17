Сенат США поддержал санкции против Северного потока-2: все подробности

Укладка газопровода Северный поток-2 / Газпром

Американские сенаторы провели голосование за законопроект об оборонном бюджете на следующий год. Документ предусматривает введение санкций против российского газопровода в обход Украины.

По данным Европейской правды, Сенат США во вторник, 17 декабря, поддержал оборонный бюджет США, который в 2020 году запланирован на уровне 738 миллиардов долларов. Отмечается, что 61 сенатор отдал свой голос в поддержку документа и только шестеро высказались против.

Дальше законопроект отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Стоит отметить, что данный документ вводит ограничения в отношении компаний, работающих над укладкой трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. При этом санкции будут действовать даже если эти газопроводы заменят другими или изменят их названия.

Кроме того, под ограничения попадают суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли корабли для реализации российских проектов.

Также среди ограничений есть запрет на выдачу виз США и аннулирование действующих виз для сотрудников и совладельцев компаний, попавших под санкции. Помимо этого, предусматривается замораживание имущества и активов данных лиц на территории США.

Как ранее сообщал Главред, Комитет по международным отношениям Сената США планирует рассмотреть законопроект о санкциях против России.