Адские санкции: США рассмотрят новые меры по защите от агрессии РФ

Новые санкции будут направлены на госдолг России и приближенных к Владимиру Путину

На заседании 18 декабря Комитет по международным отношениям Сената США планирует рассмотреть законопроект о санкциях против России.

Комитет должен рассмотреть "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", который ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал "адскими санкциями".

Двухпартийный законопроект должен ввести санкции против России из-за ее вмешательства в демократические процессы за рубежом, а также из-за ее "враждебных" действий в Сирии и агрессии против Украины.

Новые ограничительные меры будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля "расшатать демократические институты в других странах", российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и лиц, приближенных к президенту Владимиру Путину.

При этом документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента, передает Радио Свобода.

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В случае одобрения документа, он будет направлен на рассмотрение Сената и Палаты представителей, прежде чем попадет на подпись президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее Европейский совет принял решение о продлении санкций против России еще на 6 месяцев.