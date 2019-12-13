Москву заставляют выполнять Минск: ЕС продлил санкции против РФ

санкции, Россия

Европейский совет принял решение о продлении санкций против России еще на 6 месяцев.

Как подчеркнул глава Евросовета Шарль Мишель, решение о продлении ограничительных мер против РФ было принято на саммите Евросоюза после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформировали об итогах "нормандского саммита" в Париже.

"Это была возможность для обмена мнениями о ситуации в регионе, и это была, как вы, конечно, знаете, возможность принять решение о продлении на шесть дополнительных месяцев санкций, так как мы считаем, что выполнение минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным пунктом", - подчеркнул Мишель.

Он обратил внимание на важность выполнения минских соглашений и добавил, что этот вопрос станет определяющим для решения дальнейшей судьбы санкций против РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что Макрон пообещал продлить ограничительные меры против РФ, пока не будут выполнены Минские соглашения по Донбассу.