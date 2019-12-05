Новые санкции против России: США готовят сокрушительный удар

Под удар санкций может попасть нефтяная и газовая отрасль РФ / dyvys.info

11 декабря сенатский комитет по международным отношениям Конгресса США проведет голосование по законопроекту, который предусматривает введение новых санкций против России.

Масштабный законопроект под названием Акт о защите американской безопасности от российской агрессии (DASKA), который содержит и новые санкции против России 2019, представили в Сенате в феврале по инициативе нескольких сенаторов, передает Радио Свобода. В частности, инициировали проект закона республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес. Ограничения против РФ хотят ввести из-за вмешательства Кремля в американские выборы и агрессию против Украины.

Новые санкции США против России 2019: кого коснутся

российских банков, причастных к вмешательству в выборы в США и других государствах;

компаний, работающих в области киберопераций;

российских граждан, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе, и российских военнослужащих, которые препятствовали свободе мореплавания в этой акватории;

граждан России и организаций, которые занимаются незаконной деятельностью по "прямым или косвенным поручениям Владимира Путина";

ограничения могут наложить на новые государственные займы России.

Кроме того, в документе прописано предложение ввести жесткие санкции в отношении российской нефтяной и газовой отрасли. Объектом ограничений могут стать иностранные поставщики оборудования, технологий, услуг, а также кредиторы российского энергетического сектора.

Напомним, 4 декабря президент США Дональд Трамп прокомментировал санкции в отношении компаний, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2. По его словам, еще не согласовано, когда и как будут применены новые ограничения.

Ранее в Вашингтоне отреагировали на вмешательство России в гражданскую войну в Ливии и призвали страны ввести санкции против ЧВК Вагнера.