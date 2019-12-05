  1. Главная
  3. Мир

Новые санкции против России: США готовят сокрушительный удар

5 декабря 2019, 10:16

РФ "светят" новые ограничения из-за вмешательства Кремля в американские выборы и агрессию против Украины.

санкции
Под удар санкций может попасть нефтяная и газовая отрасль РФ / dyvys.info

11 декабря сенатский комитет по международным отношениям Конгресса США проведет голосование по законопроекту, который предусматривает введение новых санкций против России.

Масштабный законопроект под названием Акт о защите американской безопасности от российской агрессии (DASKA), который содержит и новые санкции против России 2019, представили в Сенате в феврале по инициативе нескольких сенаторов, передает Радио Свобода. В частности, инициировали проект закона республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес. Ограничения против РФ хотят ввести из-за вмешательства Кремля в американские выборы и агрессию против Украины.

Новые санкции США против России 2019: кого коснутся

  • российских банков, причастных к вмешательству в выборы в США и других государствах;
  • компаний, работающих в области киберопераций;
  • российских граждан, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе, и российских военнослужащих, которые препятствовали свободе мореплавания в этой акватории;
  • граждан России и организаций, которые занимаются незаконной деятельностью по "прямым или косвенным поручениям Владимира Путина";
  • ограничения могут наложить на новые государственные займы России.

Кроме того, в документе прописано предложение ввести жесткие санкции в отношении российской нефтяной и газовой отрасли. Объектом ограничений могут стать иностранные поставщики оборудования, технологий, услуг, а также кредиторы российского энергетического сектора.

Напомним, 4 декабря президент США Дональд Трамп прокомментировал санкции в отношении компаний, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2. По его словам, еще не согласовано, когда и как будут применены новые ограничения.

Ранее в Вашингтоне отреагировали на вмешательство России в гражданскую войну в Ливии и призвали страны ввести санкции против ЧВК Вагнера.

Россия санкции США антироссийские санкции новости США
Сейчас вы просматриваете новость «Новые санкции против России: США готовят сокрушительный удар». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:23
Почему Путин внезапно согласился говорить о статусе Крыма
11:04
"Своеобразная секта": в ПЦУ жестко высказались в адрес УПЦ МП
11:03
Известного режиссера шокировало хамство представителя Путина
11:01
Будет приоритетом: Зеленский сделал громкое заявление накануне Дня ВСУ Видео
10:40
Во французских Альпах накрыли базу российских шпионов - Le Monde
10:39
"Африка 70-х, добровольный бантустан": эксперт разнес помощь от МВФ
10:36
Зеленский назначил уполномоченную по волонтерской деятельности
10:30
Украинцам готовят новый кошмар: как хотят выбивать долги по коммуналке мнение
10:19
Трамп рассказал, о какой услуге просил Зеленского и потребовал извинений
10:16
Новые санкции против России: США готовят сокрушительный удар
09:55
Пожар в Одессе: 14 человек пропали, спасатели ищут их Видео
09:37
Пожар в колледже Одессы: Зеленский предупредил, что жертв может возрасти Видео
09:29
Европа победила Путина и теперь будет его "доить" - эксперт
09:21
Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: изменение судьбы и неожиданная осечка
09:14
Нападает на женщин: в Киеве на Русановке появился опасный маньяк
09:12
В НАТО нашли новую главную угрозу вместо России
08:57
Украину примут в НАТО в обмен на украинскую землю - Добкин
08:50
В Киеве на остановке общественного транспорта крутили порно Видео
08:44
Эксперты рассказали, как женщинам спасти себя от насильников
08:40
Путинская "империя" приближается к своему распаду мнение
08:32
Военная помощь Украине: Трамп готов еще раскошелиться Видео
08:21
Перед встречей с Путиным Зеленский срочно созвал СНБО
08:12
Курс доллара продолжил падение: НБУ еще немного укрепил гривну
07:46
Звонили родителям, чтобы попрощаться: выяснились жуткие подробности пожара в колледже Одессы Видео
07:14
Сериал Славяне: дата выхода, актеры и где смотреть
07:07
Дело Садового: суд вынес новое решение о мере пресечения для мэра Львова Видео
06:56
Почему Зеленский все больше напоминает Порошенко мнение
06:34
Маникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - фото Фото
06:03
Откуда взялся День святого Николая 6 декабря: приметы и что делать Видео
05:30
Модная женская стрижка пикси 2020: свежие тенденции и как укладывать - фото Фото Видео
04:58
Эксперт назвала витамин-"защитник" легких: в каких продуктах содержится Видео
04:29
КрымНаш: политолог заметил у Путина "синдром Брежнева"
04:05
Подлива для подлизы: эксперты рассказали, как женщине получить хороший куннилингус
03:32
Под Киевом депутат погорел на пьяной езде: копы наказали
02:50
"Одна из скреп": религиовед предупредила ПЦУ о кознях УПЦ МП Видео
02:04
"Какая сочная": победительница Холостяка разделась перед зеркалом
02:01
Какие продукты есть зимой, чтобы согреться - советы диетолога
01:15
Включить заднюю передачу: топ-3 совета, как избежать боли при анальном сексе
00:41
"Особенно обидно": в МИД Украины пожурили президента Казахстана из-за Крыма
04 декабря, среда
23:57
Порошенко грыз ногти в Раде: курьезное фото
23:34
Министр обороны вступился за киборга Адама из-за угрозы увольнения из ВСУ
23:12
Количество пострадавших растет: в Одессе объявлен траур после пожара в колледже Видео
23:00
Сериал Папик: 5 и 6 серия смотреть онлайн 04-12-2019 Видео
22:52
Снайпер пояснил, как пуля срикошетила в ребенка Соболева Видео
22:19
В Пенсионном фонде озвучили, скольким жителям Донбасса должны пенсию
21:56
Десятки поломанных машин: в Николаеве на АЗС перепутали цистерны бензина и дизеля
21:33
Адвокат Трампа Джулиани прилетел в Киев – СМИ
21:02
"Минировали" город и помогали боевикам "ДНР": в Киеве сцапали крупную ботоферму
20:58
"Россия – не враг НАТО": Дуда назвал Кремль "государством-соседом" Видео
20:38
"Жуки съели": в Сети показали развалины гипермаркета Метро в Донецке Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять