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США призывают ввести санкции против путинских наемников из ЧВК "Вагнера"

27 ноября 2019, 09:52

Российские регулярные войска и наемники ЧВК Вагнера поддерживают Ливийскую национальную армию.

ЧВК Вагнера
Наемников ЧВК Вагнера заметили на гражданской войне в Ливии / Фото ssu.gov.ua

В Ливии "засекли" российских наемников, предположительно, из ЧВК Вагнера, которую связывают с российским олигархом и по совместительству "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В Вашингтоне отреагировали на вмешательство России в гражданскую войну в Ливии и призвали страны ввести санкции против ЧВК Вагнера.

В частности, помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер завил, что военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности.

"Соединенные Штаты привержены обеспечению спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальностью, нам необходимы настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия", - цитирует Шенкера пресс-служба Госдепа.

Шенкер добавил, что российские регулярные войска и наемники ЧВК Вагнера дислоцируются в значительном количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии.

"Мы считаем, что это невероятно дестабилизирует ситуацию", - заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока и призвал ввести санкции в отношении ЧВК Вагнера.

Напомним, 27 октября в провинции Кабу‐Делгаду в Мозамбике ликвидировали пятерых российских наемников из ЧВК Вагнера. По данным СИМ, повстанцы установили баррикады на дороге и открыли огонь по проезжавшей мимо машине. Помимо российских наемников погибли еще 20 сотрудников Сил обороны и безопасности. Всем им отрубили головы, а автомобиль сожгли. 

19 ноября стало известно, что во Владимирскую область России привезли тела первых погибших в Мозамбике российских наемников из ЧВК Вагнера, которая принадлежит олигарху Евгению Пригожину.

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