Заплатили за молчание: в Россию тайно привезли трупы путинских наемников из ЧВК "Вагнера"

Наемники ЧВК "Вагнера" / Rossaprimavera

Во Владимирскую область России привезли тела первых погибших в Мозамбике российских наемников из ЧВК "Вагнера", которая принадлежит олигарху Евгению Пригожину.

Такое сообщение опубликовал со ссылкой на слова, сказанные атаманом казачьего общества "Ховрино" Евгения Шабаева портал The Moscow Times.

По его словам, родным мертвых наемников выплатили большие денежные компенсации в обмен на молчание. Какое количество умерших было привезено в РФ, Шабаев говорить не стал.

Напомним, ранее ветеран разведки генерал-лейтенант Василий Богдан объяснил, почему Владимиру Путину выгодна ликвидация наемников "Вагнера" в Сирии Наемников. До этого стало известно о том, что ЧВК Вагнер засекли на еще одной войне - в Ливии.