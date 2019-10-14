"Путинский повар-палач ликвидирован гэбней": в Сети сообщили о смерти главаря ЧВК Вагнер Пригожина

В Сети сообщили о смерти Евгения Пригожина / скриншот соцсети

В Сети появилась информация о гибели главаря и возможного отца-создателя ЧВК "Вагнер" и по совместительству "повара Путина" Евгения Пригожина.

В частности, смерть Пригожина связывают с роковой авиакатастрофой АН-72 в Конго 11 октября.

Отметим, официально смерть Пригожина пока не подтверждалась.

"Тем не менее, достоверно известно, что крушение судна произошло 11 октября, а разбившийся самолет принадлежал президенту ДР Конго и во время авиакатастрофы судном управлял его личный пилот", - указано в сообщении телеграм-канала Запретное мнение.

Более того, точно известно, что накануне у повара Путина была запланированная встреча с президентом африканской страны в Киншасе, куда и направлялся самолет, а вот сообщения о состоявшейся встрече так и не было.

"Ситуация прояснится в течение ближайших дней, но кремлеботы по всей РФ вздрогнули, а дети в московских школах и детских садах начали возвращаться в столовые своих учреждений уже сейчас", - добавили авторы канала.

Отметим, в соцсетях по этому поводу много шума.

"Путинский повар палач Пригожин ликвидирован гэбней, чтоб в определённый момент не начал "говорить". первый пошел !", - пишет Геннадий Макаров.

"Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго. Боюсь поверить в такую радость! Если это так, открою бутылку коньяка которую берёг, чтобы отметить смерть "сказочного". Но чувствую "сказочный" меня переживёт", - добавил Фрол Крапивин.

"Магия шамана долетела что ли? Маленько мимо, но начало неплохое", - высказался некто под ником Блины с лопаты.

"Правда непонятно пока то ли с парашютом,то ли сразу в рай. Подбирается костлявая костлявая к плешивому,подбирается!", - добавил пользователь Сети под ником Глас народа.

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"Установлены новые доказательства вербовки наемников из числа граждан Украины - участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе - и их переправки в Сирию кораблями ВМФ РФ для участия в боевых действиях в составе внештатного подразделения российской военной разведки ЧВК "Вагнера", - заявили украинские спецслужбисты.