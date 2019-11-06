Наемников ЧВК Вагнер засекли на еще одной войне

В Ливии заметили ракеты и авиацию России / Фото Agence France-Presse - Getty Images

Кремль все больше погружается в гражданскую войну на территории Ливии. За последние шесть дней в страну прибыли около 200 российских наемников. Предположительно, речь идет о военных из ЧВК Вагнера, которую связывают с российским олигархом и по совместительству "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Как пишет New York Times со ссылкой на данные трех высокопоставленных ливийских чиновников, среди российских наемников есть и хорошо обученные снайперы. Кроме того, в стране заметили ракеты и авиацию России.

Издание утверждает, что наемники участвуют в различных военных столкновениях на территории Ливии.

"Привлечение российских наемников, являющееся частью кремлевской кампании по восстановлению своего влияния в регионе, может изменить ход гражданской войны в Ливии", - предполагает автор статьи.

Читайте такжеПутин направил наемников на помощь Мадуро – ReutersРоссия выступает на стороне лидера ополчения Халифа Хафтара, который базируется в восточной Ливии. Его также поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия и Франция. Сторонники считают, что Хавтар лучше других сможет бороться с повстанцами и восстановить авторитарный порядок. Он в течение более пяти лет воюет с коалицией ополченцев из западной Ливии, поддерживающих власти в Триполи. В свою очередь, правительство ливийской столицы было создано ООН в 2015 году, его официально поддерживают США и другие западные страны.

Напомним, 27 октября в Мозамбике ликвидировали пятерых российских наемников из ЧВК Вагнера. В провинции Кабу‐Делгаду повстанцы установили баррикады на дороге и открыли огонь по проезжавшей мимо машине. Помимо российских наемников погибли еще 20 сотрудников Сил обороны и безопасности. Всем им отрубили головы, а автомобиль сожгли.

Ранее в СБУ рассказали, для какой войны среди крымчан вербуют новых путинских наемников в ЧВК "Вагнера". Позже сотрудники Службы безопасности Украины определили личности семерых наемников из Украины и одного из России, которые входят в состав частной военной кампании "Вагнера".