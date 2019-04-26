В СБУ вывели на чистую воду новую группу путинских наемников ЧВК Вагнера

бойцы ЧВК Вагнера / "24 Канал"

Сотрудники Службы безопасности Украины определили личности еще семерых наемников из Украины и одного из России, которые входят в состав частной военной кампании "Вагнера".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра СБУ.

"Установлены новые доказательства вербовки наемников из числа граждан Украины - участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе - и их переправки в Сирию кораблями ВМФ РФ для участия в боевых действиях в составе внештатного подразделения российской военной разведки ЧВК "Вагнера", - заявили украинские спецслужбисты.

В частности, на данный момент достоверно идентифицированы личности восмьерых наемников, которые летом 2016-го прибыли в Сирию на десантном судне "Цезарь Куников" (входящий в состав Черноморского флота РФ). Все они входили в состав ротной тактической группы "Карпаты" (РТГр "Весна") ЧВК "Вагнера".

СБУ установили ​​конкретную локация благодаря фото наемников на борту "Цезаря Куникова".

Идентифицированные бойцы ЧВК Вагнера / СБУ

№1 - Т.н. "атаман казачьего союза области войска донского (КСОВД)", 52-летний украинец Юрий Сафоненко по прозвищу "Батя";

№2 - "есаул и заместитель атамана КСОВД, депутат парламента ДНР", 43-летний украинец Алексей Богданов по прозвищу "Сеня";

№3 - "командир взвода отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", 47-летний украинец Сергей Ященко по прозвищу "Ящер";

№4 - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", 30-летний украинец Артем Шепель;

№5 - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", 42-летний украинец Евгений Майоров по прозвищу "Макар";

№6 - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", 44-летний украинец Олег Григорьев по прозвищу "Гриша";

№7 - стрелок РТГр "Карпаты", 24-летний украинец Юрий Кулица;

№8 - командир отделения РТГр "Карпаты", 39-летний россиянин Юрий Бусыгин.

Напомним, ранее В СБУ рассказали, для какой войны среди крымчан вербуют новых путинских наемников в ЧВК "Вагнера". До этого сообщалось о том, что часть российских военных наемников обратились в Международный уголовный суд в нидерландском городе Гаага – с тем, чтобы судьи разобрались с миссиями РФ за рубежом (в Украине, Сирии и Африке).