"Бунт ихтамнетов". Путинские наемники захотели легализоваться через суд в Гааге

Путинские наемники / facebook.com/mod.mil.rus

Представители различных российских ветеранских организаций планируют обратиться в Международный уголовный суд в городе Гаага – с тем, чтобы судьи разобраться с миссиями РФ за рубежом (в Украине, Сирии и Африке).

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство Reuters. Согласно данным журналистов, инициаторы обращения жалуются на то, что наемничество в РФ считается уголовным преступлением, а власти страны на официальном уровне всячески отрицают вербовку и отправку граждан за границу. Причем сразу после завершения миссии боевики не получают от государства ни помощи, ни привилегий.

Как заявил глава "Московского казачьего общества" Евгений Шабаев, в Гаагу представители ветеранских организаций планируют обратиться к прокурору МУС Фату Бенсуда, расследующему военные преступления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что расследователи из международной группы Bellingcat показали, как путинские наемники воевали на Донбассе.