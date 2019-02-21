В СБУ рассказали, для какой войны среди крымчан вербуют новых путинских наемников

Наемники ЧВК Вагнер / "24 Канал"

В аннексированном полуострове Крым россияне провели набор людей в ряды частной военной компании "Вагнер".

С таким заявлением выступил глава аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов в эфире телеканала "Прямой". По его данным, всех завербованных из Крыма затем направили в Судан.

"Более того, сегодня мы можем говорить о том, что в Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК Вагнера, которые затем направлялись в Судан. Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другие фамилии", – заявил Гуськов.

Напомним, ранее в СБУ обнародовали досье на воевавших в Сирии путинских наемников. Позднее западные журналисты сообщали, что Путин направил наемников на помощь венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро.

