Отрубили головы, авто сожгли: ЧВК Вагнер потерпела очередное фиаско в Африке

Российские наемники были убиты 27 октября в провинции Кабу‐Делгаду / Фото twitter.com/emorier

В конце октября в Мозамбике ликвидировали пятерых российских наемников из ЧВК Вагнера, с которой связывают российского олигарха и по совместительству "повара Путина" Евгения Пригожина.

Российские наемники были убиты 27 октября в провинции Кабу‐Делгаду, сообщает Carta de Moçambique со ссылкой на свои источники. По данным издания, повстанцы установили баррикады на дороге и открыли огонь по проезжавшей мимо машине.

Сообщается, что помимо российских наемников погибли еще 20 сотрудников Сил обороны и безопасности. Всем им отрубили головы, а автомобиль сожгли.

Новость об очередном фиаско ЧВК Вагнера прокомментировал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Даже в Африке россияне воюют за "русский мир". На Донбасс больше не приедут, жду подробности и идентификацию", – написал он в Facebook.

Украинцы также разразились едкими комментариями по поводу вестей из Африки.

"О, и в Мозамбике будут черноземы", - написал Скаженый Крук.

"Ай, йай, йа, йай, йа, йай убили негра, убили ..." россиянского происхождения. А что он там делал? - русский мир защищал ... среди лиан и пальм Мозамбика", - написал Виталий Шевченко.

"Мозамбик - исконно русская земля. Мапуту - мать городов русских!!!", - добавил Александр Гром.

"Там реально ущемляют русский язык", - проиронизировал Romeo Kobzarini.

Напомним, ранее в СБУ рассказали, для какой войны среди крымчан вербуют новых путинских наемников в ЧВК "Вагнера". Позже сотрудники Службы безопасности Украины определили личности семерых наемников из Украины и одного из России, которые входят в состав частной военной кампании "Вагнера".