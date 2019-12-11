СМИ узнали об обещании Макрона насчет санкций против России

Судьба санкций против России зависит от выполнения "Минска", выяснили журналисты.
Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание относительно продления санкций, введенных против Российской Федерации.
Французский лидер пообещал продлить ограничительные меры, пока не будут выполнены Минские соглашения по Донбассу, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник в Офисе президента.
По мнению Резидента, такое обещание является маленькой победой на пути к достижению мира в Украине.
"Наш источник в ОП сообщил, что Макрон пообещал продлить санкции в отношение России, пока не будут выполнены Минские соглашения…", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце прошла встреча нормандской четверки (Украина, РФ, Германия, Франция). В столице Франции встретились Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.