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СМИ узнали об обещании Макрона насчет санкций против России

11 декабря 2019, 23:37

Судьба санкций против России зависит от выполнения "Минска", выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что Эммануэль Макрон дал обещание насчет санкций против РФ
Эммануэль Макрон дал обещание насчет санкций против РФ, узнали журналисты / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание относительно продления санкций, введенных против Российской Федерации.

Французский лидер пообещал продлить ограничительные меры, пока не будут выполнены Минские соглашения по Донбассу, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник в Офисе президента.

По мнению Резидента, такое обещание является маленькой победой на пути к достижению мира в Украине.

"Наш источник в ОП сообщил, что Макрон пообещал продлить санкции в отношение России, пока не будут выполнены Минские соглашения…", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце прошла встреча нормандской четверки (Украина, РФ, Германия, Франция). В столице Франции встретились Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. 

Донбасс Россия санкции Минские соглашения Эммануэль Макрон
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