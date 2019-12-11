СМИ узнали об обещании Макрона насчет санкций против России

Эммануэль Макрон дал обещание насчет санкций против РФ, узнали журналисты / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание относительно продления санкций, введенных против Российской Федерации.

Французский лидер пообещал продлить ограничительные меры, пока не будут выполнены Минские соглашения по Донбассу, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник в Офисе президента.

По мнению Резидента, такое обещание является маленькой победой на пути к достижению мира в Украине.

"Наш источник в ОП сообщил, что Макрон пообещал продлить санкции в отношение России, пока не будут выполнены Минские соглашения…", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце прошла встреча нормандской четверки (Украина, РФ, Германия, Франция). В столице Франции встретились Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.