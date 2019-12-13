"Неприемлемо": в Германи раздухарились из-за санкций США против Северного потока-2

газопровод Северный поток-2 / Reuters

Руководство Федеративной Республики Германия рассчитывает, что власти США не станут вводить крайне жесткий санкционный пакет против компаний, строивших российский газопровод Северный поток-2.

С таким заявлением выступил руководитель МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает ТАСС. Тот факт, что введение санкционного пакета против Северного потока-2 и параллельного проекта, газопровода Турецкий поток, заложено в законопроект об оборонном бюджете США-2020, главный немецкий дипломат назвал неприемлемым.

"Подобные действия в конечном итоге влияют на решения, которые были приняты в Европе",— заявил он.

Напомним, информацию о планах Сената США включить в военный бюджет страны на 2020 год пакет санкций за строительство и запуск российского газопровода Северный поток-2 озвучило немецкое издание Bild. До этого представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен жестко раскритиковали власти США из-за санкций против российского газопровода.