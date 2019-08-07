В Еврокомиссии "наехали" на США из-за санкций против Северного потока-2

7 августа 2019, 16:44

Продолжается вялотекущее противостояние Европы и США из-за санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2 / Reuters

Сотрудники Еврокомиссии тщательно следят за ситуацией с законопроектом Конгресса США о введении санкций в отношении проекта Северный поток-2 и ожидают разъяснений от официального по этому вопросу, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. 

"Что касается санкций (Северному потоку-2 − Главред), мы следим за этой ситуацией и ждём дополнительной информации от США по этой проблеме", — цитирует ее ТАСС.

Именно так она ответила на брифинге вопрос о возможных мерах официального Брюсселя в случае введения США санкций против компаний, которые участвуют в проекте газопровода.

Напомним, ранее эксперт дал прогноз по поводу того, к каким проблемам приведет стычка США и РФ из-за Северного потока-2. До этого СМИ узнали, какой из американских сенаторов сорвал санкции против этого русского газопровода.

 
 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия санкции Конгресс США Еврокомиссия Северный поток-2
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:02
"А в Турции россиян немерено": в сети показали пустынные пляжи Крыма
16:56
Гибель бойцов на Донбассе и Путин: Зеленский поговорил по телефону с Макроном
16:44
В Еврокомиссии "наехали" на США из-за санкций против Северного потока-2
16:44
"На порно не пойду": Бабушка отказалась от срамного концерта Поляковой
16:24
Крым вернется в Украину: Зеленский в Турции сделал громкое заявление
16:08
У Зеленского придумали, как бороться с "тушкованием" в новой Раде
16:03
Раскрыта личность убийцы Круга: все подробности о киллере
16:01
Экс-глава Генической РГА содействовал аннексии Крыма
16:00
Взятка за "неприкосновенность": Кличко и Богдана допросят в НАБУ - СМИ Видео
15:52
В ЦИК рассказали, сколько миллионов потратили партии на досрочных выборах в Раду
15:31
Еще один допрос Порошенко: в ГБР назвали дату и время
15:13
Валентин Гафт срочно госпитализирован: что случилось
15:13
Известны имена погибших под Павлополем: парням было от 20 до 31 года
15:09
Зеленский прилетел с визитом в Турцию - опубликовано фото
14:40
Сочная грудь Каменских коварно вылезла из тесного бикини
14:23
"Развернули камеры": Представители ЛНР хамски и плебейски набросились на журналистов Видео
14:18
Отравление Скрипалей: Путин может официально стать фигурантом дела
14:15
В Кремле рассказали, какие требования Путин выставил Зеленскому Видео
14:12
Полузащитник Порту перешел в Ворсклу Видео
13:48
Софии Ротару 72: племянница поздравила ее в прямом эфире ТВ Видео
13:45
Выборы в Раду: в Голосе Украины опубликовали официальные результаты
13:44
Абдулманап Нурмагомедов: Порье победим тактически
13:18
"Русский запретили - разожгли войну": в России напечатали детскую Конституцию в стихах
13:16
"Уже уволил": Зеленский ответил на петицию об отставке Богдана
12:52
Тарантино в Москве: самые смачные фото легендарного режиссера Фото Видео
12:48
Мариуполь - АЗ Алкмаар: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
12:43
Масштабный пожар на Дарнице в Киеве: горели 250 "квадратов" рынка Видео
12:22
"Повышать просто некуда": эксперт пояснил, что и как Зеленскому делать с тарифами
12:21
"Явный кремлевский п*дарас": Ярош обругал на все корки Усика за общение с Шарием
12:20
"Никакая перезагрузка не поможет": Посол США в РФ объяснил решение об отставке
11:42
Перезапуск Один дома и Ночь в Музее: Disney переснимает фильмы FOX
11:36
Новые телефонные переговоры: Зеленский признался, о чем просил Путина Видео
11:36
Новые правила маркировки продуктов: как накажут за фальсификат мнение
11:31
SPA вместо лекций: Милованов рассказал, как отучились в Трускавце "слуги народа"
11:30
Посол США в России Хантсман попросился у Трампа в отставку
11:25
"Да он везде просто свидетель": Луценко нашел способ обелить Порошенко Видео
11:23
Чат с журналистом Дмитрием Гордоном
10:56
У Зеленского намекнули, что могут ликвидировать военную прокуратуру
10:56
Джон Джонс: Хабиб - уникальный боец, но буду болеть за Порье
10:48
"Прошай, Алла": в соцсетях Аллы Пугачевой траур
10:35
Успение праведной Анны 2019: что нельзя делать и приметы дня
10:34
Швейцарская Прокуратура обвинила Беккенбауэра в мошенничестве
10:25
"Дискомфорта не будет": Рябошапка ответил, готов ли стать генпрокурором
10:16
"Россия - не Африка": Поп-король Киркоров попал на миллионы за плагиат Видео
10:15
Впереди гражданская бойня: почему Кремль и его силовая обслуга так боится протестов мнение
10:06
ЦСКА - Заря: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
09:59
Гибель бойцов ВСУ: в "ДНР" истерят из-за "армии Киева под Мариуполем", а Зеленский готовит ответ Видео
09:58
"Вова, сыграй в ящик": в Сети обсуждают, как "змей" Путин потрогал мальчика Видео
09:42
Почему у Зеленского никогда не выйдет договориться с Путиным о мире мнение
09:19
Москва клянчит у Киева 300 млн рублей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять