В Еврокомиссии "наехали" на США из-за санкций против Северного потока-2

Северный поток-2 / Reuters

Сотрудники Еврокомиссии тщательно следят за ситуацией с законопроектом Конгресса США о введении санкций в отношении проекта Северный поток-2 и ожидают разъяснений от официального по этому вопросу, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Что касается санкций (Северному потоку-2 − Главред), мы следим за этой ситуацией и ждём дополнительной информации от США по этой проблеме", — цитирует ее ТАСС.

Именно так она ответила на брифинге вопрос о возможных мерах официального Брюсселя в случае введения США санкций против компаний, которые участвуют в проекте газопровода.

Напомним, ранее эксперт дал прогноз по поводу того, к каким проблемам приведет стычка США и РФ из-за Северного потока-2. До этого СМИ узнали, какой из американских сенаторов сорвал санкции против этого русского газопровода.



