СМИ озвучили действенный способ борьбы с Северным потоком-2

Журналисты полагают, что Европа должна покупать сжиженный газ у США.
В США заявили, что санкции против строительства Россией газопровода Северный поток-2 будут неэффективными и необходимо предпринимать более решительные меры.
В издании The Hill высказали предположение, что действенным методом могут стать поставки в европейские страны сжиженного природного газа (СПГ) из США.
Журналисты убеждены, что в противном случае Россия воспользуется Северным потоком-2, как "геополитическим оружием".
По информации издания, санкции будут иметь более негативное воздействие на США, нежели на Россию. Они ударят по американским компаниям и банкам, которые сотрудничают с партнерами Газпрома из Европы.,
Напомним, экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла публично заявил, почему российский газопровод Северный поток-2 будет достроен.