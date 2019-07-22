СМИ озвучили действенный способ борьбы с Северным потоком-2

Северный поток-2 может остановить сжиженный газ из США / RT

В США заявили, что санкции против строительства Россией газопровода Северный поток-2 будут неэффективными и необходимо предпринимать более решительные меры.

В издании The Hill высказали предположение, что действенным методом могут стать поставки в европейские страны сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Журналисты убеждены, что в противном случае Россия воспользуется Северным потоком-2, как "геополитическим оружием".

По информации издания, санкции будут иметь более негативное воздействие на США, нежели на Россию. Они ударят по американским компаниям и банкам, которые сотрудничают с партнерами Газпрома из Европы.,

Напомним, экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла публично заявил, почему российский газопровод Северный поток-2 будет достроен.