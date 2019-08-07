К каким проблемам приведет стычка США и РФ из-за Северного потока-2: эксперт дал прогноз

строительство Северного потока-2 / Deutschlandfunk

Опасения журналистов авторитетного немецкого издания Die Welt о холодной войне РФ и США из-за строительства газопровода Северный поток-2 опоздали на несколько лет.

Соответствующее мнение высказал эксперт и замгенерального директора "Института национальной энергетики" Александр Фролов, сообщает портале Экономика сегодня. По его мнению, противостояние Белого дома и Кремля вокруг проекта Северный поток-2 является предварительным этапом гораздо более масштабного геополитического конфликта.

Фролов утверждает, что между США и Россией продолжается противостояние в сфере экономики, а США намереваются составить конкуренцию РФ в поставках газа в Европу.

Напомним, ранее американские СМИ узнали, какой из сенаторов США сорвал санкции против Северного потока-2. До этого представители компании-оператора Северного потока-2 отреагировал на одобренные в США санкции.