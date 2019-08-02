Оператор Северного потока-2 отреагировал на одобренные в США санкции

2 августа 2019, 10:26

Компания Nord Stream 2 AG оценивает американский законопроект об ограничительных мерах в отношении трубопровода.

Северный поток-2 - В компании Nord Stream 2 AG отреагировали на санкции против Северного потока-2, одобренные в США
В компании Nord Stream 2 AG отреагировали на санкции против Северного потока-2, одобренные в США / RT

Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода Северный поток-2, утверждает, что не намерена прекращать его прокладку из-за санкций США.

Nord Stream 2 AG оценивает законопроет, одобренный в комитете Сената Штатов, о введении санкций против Северного потока-2, говорится в заявлении оператора трубопровода, пишет Deutsche Welle.

В компании отметили, что более тысячи компаний из 25 стран ориентированы на доведение проекта Северный поток-2 до конца.

"Оператор строящегося газопровода Северный поток-2 намерен завершить его прокладку, несмотря на угрозу санкций со стороны США…", - говорится в документе.

Напомним, 31 июля в США комитет Сената принял проект закона о введении санкций против компаний и частных лиц, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2 из РФ в Германию.

Справка. В проекте Северный поток-2 предполагается прокладка двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до территории Германии. Общая мощность никто составит 55 млрд кубометров газа в год. 

Ожидалось, что трубопровод запустят до конца 2019 года, однако в компании Газпром – российский газовый монополист допустили задержку завершения строительства. Власти Украины считают, что после запуска Северного потока-2 наша Россия может отказаться от транзита газа через украинскую территорию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
санкции оператор Северный поток-2 Nord Stream 2 AG
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:56
Tenet: появился первый эффектный тизер фильма Нолана
10:47
Коллапс в метро Киева: не работают три станции
10:38
"С ветерком": Укрзализныця влипла в скандал из-за "убитого" вагона
10:28
Мендель назвала "слухами" сообщение об увольнении Богдана
10:26
Самый титулованный футболист мира вернулся в Бразилию
10:26
Оператор Северного потока-2 отреагировал на одобренные в США санкции Видео
10:25
Глупое решение Трампа: США готовятся к силовому сценарию по Ирану мнение
10:19
Гламурный Винник с винишком в руке обратился к одиноким волчицам
09:48
Отравление Скрипалей: США ввели второй пакет санкций против РФ - СМИ Видео
09:45
Пугачева и Галкин влипли в скандал с недвижимостью: все подробности
09:10
СМИ узнали о "казни" криминального авторитета в Запорожье, опубликовано фото 18+
09:04
Как будут наказывать за подкуп на выборах? мнение
08:47
"Ушиб сердца": появились подробности гибели известного диджея
08:47
Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников Видео
08:16
У Зеленского объяснили, почему не разблокируют российские соцсети Видео
08:15
Зеленский против Кличко: почему война будет идти до победного конца мнение
07:51
Свадебная королева на велосипеде, или Почему Кличко оказался в одиночестве мнение
07:50
Синоптик назвал области Украины, которым не посчастливится Видео
07:23
"Нес бред": кум Путина обозвал Порошенко
07:22
Почему встреча Зеленского с Лукашенко лишена всякого смысла мнение
06:56
"Политическое никто", или Почему Зеленский должен немедленно уволить Потураева мнение
06:50
Всё о Дне Ильи 2019: открытки, приметы, молитвы на деньги и не только Видео
06:30
Успеть до конца лета: астролог назвала удачные дни в августе-2019 Видео
06:10
Названа причина взлета цены на картошку Видео
05:46
Доктор Комаровский уничтожил "страшилку" о вреде бейсболки
05:39
В NASA объявили о жуткой звезде: когда в августе ждать Нибиру в гости Видео
05:18
Лига Европы: известны все пары третьего квалификационного раунда
05:17
Есть гамбургеры и не толстеть: диетолог рассказала, как уменьшить калорийность
04:51
Лига Европы: все результаты второго квалификационного раунда
04:50
Доллар по 24 гривны: эксперты рассказали, как сохранить сбережения Видео
04:47
"А*уенна": Maruv показала сочный зад на откровенном фото Фото
04:39
В России девушка соблазнила и занялась сексом с юной школьницей
04:17
Экс-президент Порошенко пообещал покаяться, но не журналистам
04:01
Как найти добротные запчасти с гарантией для ремонта автомобиля новости компании
03:44
Боксера приговорили к 18 годам за сексуальное насилие над дочерью
03:23
В Малайзии примут закон, защищающий мужчин от желающих секса женщин
02:57
Леди Гагу потроллила бывшая ее нового парня Видео
02:48
Билык заговорила в росСМИ о примирении между Россией и Украиной
02:34
Как повысить работоспособность: врач назвала четыре правила Видео
02:27
Ученые назвали способы избавления от татуировок
02:06
"Нужно газон постричь": Леся Никитюк взбудоражила откровенным фото
01:48
"Не пузатый и не мордатый": Зеленский похвастался новым фото из спортзала
01:33
Лысенко установил личный рекорд в УПЛ
01:11
"В Киеве — коррупция": Ткаченко не исключил поход в столичную власть Видео
00:51
Порошенко рассказал, с кем он писал текст Минских соглашений
00:42
Все про безопасные перевозки товаров из Китая новости компании
00:29
Международный день пива 2019: как и где отметить весело Фото Видео
00:12
Трамп протянул руку помощи Путину Видео
01 августа, четверг
23:59
В Киеве в ДТП погиб популярный диджей
23:38
Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять