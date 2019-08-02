Оператор Северного потока-2 отреагировал на одобренные в США санкции

В компании Nord Stream 2 AG отреагировали на санкции против Северного потока-2, одобренные в США / RT

Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода Северный поток-2, утверждает, что не намерена прекращать его прокладку из-за санкций США.

Nord Stream 2 AG оценивает законопроет, одобренный в комитете Сената Штатов, о введении санкций против Северного потока-2, говорится в заявлении оператора трубопровода, пишет Deutsche Welle.

В компании отметили, что более тысячи компаний из 25 стран ориентированы на доведение проекта Северный поток-2 до конца.

"Оператор строящегося газопровода Северный поток-2 намерен завершить его прокладку, несмотря на угрозу санкций со стороны США…", - говорится в документе.

Напомним, 31 июля в США комитет Сената принял проект закона о введении санкций против компаний и частных лиц, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2 из РФ в Германию.

Справка. В проекте Северный поток-2 предполагается прокладка двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до территории Германии. Общая мощность никто составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ожидалось, что трубопровод запустят до конца 2019 года, однако в компании Газпром – российский газовый монополист допустили задержку завершения строительства. Власти Украины считают, что после запуска Северного потока-2 наша Россия может отказаться от транзита газа через украинскую территорию.