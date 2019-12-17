Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи: сколько получим

Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

По информации Reuters, Сенат во вторник, 17 декабря, подавляющим голосом поддержал одобрение оборонного бюджета. За проголосовали 61 сенатор, 6 выступили против.

Таким образом оборонный бюджет с военной помощью Украине будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, в среду, 11 декабря, плата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включена военная помощь для Украины, задержка которой ранее стала причиной громкого скандала в США.

8 декабря Министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что его ведомство готовится предоставить Украине новый транш военной помощи.