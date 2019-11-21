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Украинский скандал в США: Киев мог знать о задержке военной помощи еще в июле

21 ноября 2019, 08:15

Тот момент, когда Украина узнала, что военная помощь США была заморожена, является критически важным вопросом.

Лора Купер
Лора Купер дала показания в Конргрессе США / Фото twitter.com/AndrewDesiderio

Скандал вокруг Украины в США не только не утихает, но и обрастает все новыми подробностями. В частности, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Европы Лора Купер сообщила во время дачи показаний в Конгрессе, чтоофициальный Киев мог знать о приостановлении военной помощи США еще в день разговора между президентами стран Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 25 июля.

По словам Купер, в тот день ее сотрудники получили из Государственного департамента два электронных письма. В первом говорилось о том, что посольство Украины, а также Комитет по иностранным делам Палаты представителей спрашивают о помощи в сфере безопасности. Во втором сообщалось, что Конгресс знает в определенной степени о ситуации с Фондом иностранной помощи, так же как и украинское посольство.

Купер также отметила, что наибольшую выгоду от приостановления военной помощи Украине получила бы Россия, так как без американской военной помощи Украине было бы более сложно обороняться от российской агрессии. 

Стоит отметить, что показания Купер противоречат заявлениям Трампа, который настаивает на том, что Киев не мог чувствовать давление с его стороны, поскольку не знал о решении остановить поддержку.

Читайте такжеВолкер раскрыл истинное отношение Трампа к ЗеленскомуАвторитетное американское издание The New York Times пишет, что тот момент, когда Украина узнала, что помощь была заморожена, является критически важным вопросом. Дело в том, что демократы выдвигают довод, что Трамп попытался использовать военную помощь как давление на Украину,  а республиканцы настаивают на том, что Украина не знала об этой информации, пока ее не обнародовали СМИ 28 августа.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в ноябре заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко не знали о задержании военной помощи Украине.

Напомним, стало известно, что приказ заморозить предоставление военной помощи США Украине отдал лично президент Дональд Трамп.

Кроме того, выяснилось, что Украина получила не все деньги, которые выделило правительство США. Так, из 400 миллионов долларов военной помощи до Киева не дошло более 35 миллионов.

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