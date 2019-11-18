"Зеленский и Пристайко не в курсе были": Трамп рассказал о задержке денежной помощи Украине

Дональд Трамп / УНИАН

Американский президент Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко не знали о задержании военной помощи Украине.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел оба сказали, что на них не оказывали никакого давления. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", — сообщение такого содержания президент опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, ранее в Конгрессе США назвали ключевую дату в процессе импичмента Трампа. Позднее Джордж Кент, зампомощника госсекретаря США, заявил о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко одобрил предоставление бывшим генпрокурором Юрием Луценко информации адвокату президента США Рудольфу Джулиани.