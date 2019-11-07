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Импичмент Трампа: в Конгрессе США назвали ключевую дату

7 ноября 2019, 05:17

Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США уже анонсировал новые подробности.

Импичмент Трампа: в Конгрессе США назвали ключевую дату
Импичмент Трампа: в Конгрессе США назвали ключевую дату / Reuters

Первые открытые слушания по делу об импичменте Дональда Трампа, нынешнего главы США, стартуют уже в ближайшие дни.

Как заявил глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, публичные показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора и зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента назначены на 13 ноября. 15 ноября выступит бывший посол США в Украине Мари Йованович.

Будут и еще подробности по слушаниям – уже в ближайшие дни, заверил Шифф.

Как известно, в расследовании дела об импичменте президента США Дональда Трампа уже давали показания:

  • экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер,
  • бывший посол США в Украине Мари Йованович,
  • заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент,
  • посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд,
  • временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

Теперь они выступят на открытых слушаниях.

Читайте такжеОбнародовано письмо Трампа Зеленскому с приглашением в ВашингтонРанее посол США в ЕС признал давление Трампа на Украину. Гордон Сондленд сменил свои показания в процессе расследования возможного импичмента Дональда Трампа.

Напомним, во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого впоследствии была опубликована, глава США просил украинского коллегу начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном одного из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 Джо Байдена.

Трамп публично утверждал, что его заставили позвонить Зеленскому. Позже Трамп в очередной раз прокомментировал ситуацию с импичментом, которым ему угрожают, и, случайно назвал Владимира Зеленского президентом России.

Тем временем Зеленский заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.

Как сообщалось, исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани признался, что Трамп действительно заморозил почти 400 млн долларов помощи для Украины отчасти для того, чтобы оказать давление с целью расследования действий демократов.  

Конгресс США импичмент Дональд Трамп Адам Шифф
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