Расследование против Байдена: у Трампа признали, что давили на Украину

Мик Малвани / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп, решение об импичменте которого Палата представителей может принять до Дня благодарения, действительно заморозил почти 400 млн долларов помощи для Украины отчасти для того, чтобы оказать давление с целью расследования действий демократов. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани.

"Вот почему мы задержали деньги", - отметил он.

По словам Малвани, ему известно лишь о запросе США расследовать обращение с сервером Демократического национального комитета, взломанном на выборах 2016 года, CNN. В то же время текстовые сообщения между американскими дипломатами показывают попытку заставить Украину взять на себя обязательство провести расследование в отношении компании Burisma, в правлении которой был сын бывшего вице-президента Джо Байдена.

Как известно, во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого впоследствии была опубликована, американский лидер просил украинского коллегу начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном одного из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Трамп публично утверждал, что его заставили позвонить Зеленскому. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.