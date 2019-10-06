Скандальный разговор с Зеленским: Трамп признался, что его заставили позвонить украинскому коллеге

Трамп позвонил Зеленскому по просьбе министра энергетики / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее публично снял стружку с видного республиканца Митта Ромни, заявил, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри.

"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", - сказал Трамп.

Кроме того, по информации источника, знакомого с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся 4 октября, стало известно, что американский лидер, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на министра Перри, передает УП.

Читайте также"Идеальный" разговор с Зеленским: злой Трамп потребовал снять завесу тайны со стукачаНапомним, ранее президент США Дональд Трамп решил отправить письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси относительно документов, которые от Белого дома требуют демократы.

По информации, в письме речь пойдет о том, что от администрации президента не могут требовать документы, пока Палата представителей не проведет голосования, чтобы начать расследование в отношении импичмента.

Согласно процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате, где Республиканская партия имеет большинство.

Трамп убежден, что палата представителей США, скорее всего, проголосует за импичмент.