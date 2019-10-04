Импичмент президенту США: Трамп захотел голосования без документов о связях с Украиной

Трамп убежден, что Палата представителей проголосует за импичмент / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми", решил отправить письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси относительно документов, которые от Белого дома требуют демократы.

По информации, в письме речь пойдет о том, что от администрации президента не могут требовать документы, пока Палата представителей не проведет голосования, чтобы начать расследование в отношении импичмента.

Согласно процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате, где Республиканская партия имеет большинство.

Трамп убежден, что палата представителей США, скорее всего, проголосует за импичмент.

"Демократы, к сожалению, имеют там голоса. Хотя даже большинство из них не уверены, что должны это делать", - сказал американский лидер, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также"Пиндосы шуток не понимают": "дурачек ботоксный" Путин оценил скандал вокруг Трампа и ЗеленскогоНапомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разгневался на председателя комитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адама Шиффа и потребовал раскрыть личность осведомителя комитета, который ранее заявлял, что американский глава давил на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

По информации, во время общения с представителями четвертой власти в Овальном кабинете, Трамп во всеуслышание попросил, чтобы личность информатора, которая защищена законом, была раскрыта.

При этом Трамп в очередной раз подчеркнул, что его общение с украинским коллегой было "идеальным".

Трамп также добавил, что стукач не передал суть разговора, а лишь написал, что разговор был "порочным".