Палата представителей США провалила резолюцию против импичмента Трампа

Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа / Reuters

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что 184 республиканца высказались за и 222 демократа – против, передает ТАСС.

Отметим, ранее более двухсот конгрессменов Палаты представителей Конгресса США поддержали обвинения против главы Белого дома Дональда Трампа в том, что он якобы давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Издание The New York Times опубликовало поименный список всех конгрессменов и отметило позицию каждого относительно процедуры импичмента. В списке числились 218 законодателей.

Напомним:

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

"Я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси.

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25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

Из стенограммы стало понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.

Кроме того, тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.