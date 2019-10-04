Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми" - Волкер

Курт Волкер / Reuters

Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной, полной "ужасных людей".

Об этом экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал перед членами Конгресса в четверг, 4 октября в рамках процедуры импичмента Трампа, сообщает Европейская правда со ссылкой на BuzzFeed News.

Волкер также дал показания Конгрессу, что он встретился с Трампом в мае, и предложил президенту пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая, что Зеленский может помочь устранить коррупцию в Украине. По словам Волкера, Трамп был "очень скептически" настроен по отношению к Зеленскому в то время.

"Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.

По словам Волкера, президент Трамп глубоко укоренился негативным взглядом на Украину.

"Мне было понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала эта официальная делегация о новом президенте, президент Трамп глубоко укоренился негативным взглядом на Украину, который имел корни в прошлом. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд", - добавил он.

В свою очередь, Волкер заверил, что хотел дать понять Джулиани и отдельным лицам в Соединенных Штатах, которые выступают против украинских настроений, что администрация Зеленского "достойна поддержки США".

Напомним, газета The New York Times писала, что Курт Волкер принял решение покинуть пост спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины. Также издание выяснило, что Волкера планируют допросить в связи с расследованием относительно Дональда Трампа.