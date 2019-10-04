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Зеленский по вине Трампа оказался между молотом и наковальней

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

4 октября 2019, 06:51

Глава Белого дома "развел" президента Украины, а потом специально обнародовал стенограмму этой беседы.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Последствия для Украины из-за телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом могут быть серьезными.

Это очень плохая история, потому что Зеленский попал "между молотом и наковальней". С одной стороны, Трамп требует провести расследование в отношении Байдена, с другой – Демократическая партия США требует, чтобы Зеленский дал показания перед Конгрессом и рассказал о том, что на него оказывал давление Трамп по поводу расследования дела Байдена.

Выходит, что мы одним росчерком пера переругались со всей Америкой – и с демократами, и с республиканцами. Это очень плохо. Во что это нам выльется, даже боюсь предположить.

Читайте такжеУкраина превратилась в чемодан без ручкиПо сути, сегодня из партнеров у Украины осталось всего три страны: Литва, Польша и Великобритания. Все остальные злы на нас: Европа – из-за телефонного разговора Зеленского и Трампа, а США – из-за двойственной ситуации вокруг расследования в отношении Байдена.

Это классический цугцванг – ситуация, в которой каждый последующий ход будет неправильным и будет вести к ухудшению позиций.

Причем в такое положение "между молотом и наковальней" Зеленский загнал себя сам. Судя по телефонному разговору, Трамп попросту "развел" Зеленского. Трамп и Порошенко очень похожи: оба – бизнесмены, не политики. Они оба построили свои бизнес-империи за счет договорняка. Причем они всегда играют в короткую игру, то есть договор – либо он выполняется, либо "кидок". К сожалению, так работает бизнес. Трамп Зеленского "развел", раскрутил на лестные выражения, а потом специально обнародовал стенограмму этой беседы, показав, что разговор был дружественным, потому демократы должны оправдываться. А демократы сегодня выстраивают теорию о том, что Трамп использовал служебное положение для того, чтобы оказать давление на другое государство и сбить своего оппонента, чтобы выиграть президентскую гонку-2020 в США.

Читайте такжеЧто грозит Зеленскому и Украине после ухода Курта ВолкераК тому же очень тяжелыми будут и последствия отставки Курта Волкера, который был сторонником Украины. Он был непримиримым борцом с распространением российской угрозы. И эту свою направленность он проявил в отношениях Украины и России. Волкер был полностью на нашей стороне. В его лице мы потеряли большого сторонника Украины в урегулировании конфликта на Донбассе и в деле возвращения Крыма. Кто придет на его место, сложно сказать. Дональд Трамп – непредсказуемый человек, мы можем получить на должность специального представителя США в делах Украины совершенно неожиданного человека, который будет нас уговаривать выполнить Минские соглашения в полном объеме и помириться с Россией.

Кстати, сам Трамп во время встречи с Зеленским сказал, что надеется на то, что встреча Зеленского и Путина наконец состоится, и они смогут решить свои проблемы. Для нас на сегодняшний день это абсолютно неприемлемо, так как сейчас у нас с Путиным может быть только один разговор: либо мы сдаемся, либо побеждаем.

Россия США Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Олег Жданов Курт Волкер Джозеф Байден Украина
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