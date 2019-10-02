"Идеальный" разговор с Зеленским: злой Трамп потребовал снять завесу тайны со стукача

Трамп потребовал раскрыть личность шпиона / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который вынюхивал информацию о вмешательстве Украины в выборы США, разгневался на председателя комитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адама Шиффа и потребовал раскрыть личность осведомителя комитета, который ранее заявлял, что американский глава давил на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

По информации, во время общения с представителями четвертой власти в Овальном кабинете, Трамп во всеуслышание попросил, чтобы личность информатора, которая защищена законом, была раскрыта.

При этом Трамп в очередной раз подчеркнул, что его общение с украинским коллегой было "идеальным".

Трамп также добавил, что стукач не передал суть разговора, а лишь написал, что разговор был "порочным".

"Другими словами, он либо совершенно неправильно понял, либо выдумал, либо человек, передающий беседу информатору, был нечестным", — сказал президент Америки.

Трамп также рассказал о необходимости выяснить, кем является информатор, ибо, по его мнению, стукач не кто иной, как шпион, пишут СМИ.

Читайте также"Пиндосы шуток не понимают": "дурачек ботоксный" Путин оценил скандал вокруг Трампа и ЗеленскогоНапомним, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео 2 октября, в среду, подтвердил, что он слушал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, стенограмма которого была обнародована на сайте Белого Дома 25 сентября.

"Я был при телефонном разговоре", - сказал Помпео журналистам во время пресс-конференции в Риме.

При этом Помпео подчеркнул, что беседа "была в контексте" внешнеполитических целей США в отношении Украины, которые являются "чрезвычайно последовательными", в частности это противодействие российской агрессии в регионе, укрепление украинской экономики и "помощь украинцам в искоренении коррупции и взяточничества" в их бюрократии.

Также ранее сообщалось, у Трампа готовятся показать улики о вмешательстве Украины в выборы в США. По словам Руди Джулиани, в его распоряжении есть как видеофайлы, так и соответствующие компрометирующие документы.

"Урок для тех, у кого есть честность. Не делайте обвинений, основываясь на чистых слухах. Когда я не представил обвинения Украины в незаконном воздействии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеозаписи и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!", - написал Джулиани в своем Twiter.