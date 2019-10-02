Шум вокруг Зеленского и Трампа: Помпео признался, что "держал свечку"

Помпео признался, что слушал телефонный разговор Трампа и Зеленского / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео 2 октября, в среду, подтвердил, что он слушал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, стенограмма которого была обнародована на сайте Белого Дома 25 сентября.

"Я был при телефонном разговоре", - сказал Помпео журналистам во время пресс-конференции в Риме.

При этом Помпео подчеркнул, что беседа "была в контексте" внешнеполитических целей США в отношении Украины, которые являются "чрезвычайно последовательными", в частности это противодействие российской агрессии в регионе, укрепление украинской экономики и "помощь украинцам в искоренении коррупции и взяточничества" в их бюрократии.

"Этим занимаются чиновники Государственного департамента, которых я имею честь возглавлять, и мы это будем продолжать делать, даже пока продолжается весь этот шум", - сказал Помпео, передает Европейская правда.

Читайте такжеСудьба Трампа: Луценко согласился дать показания в Конгрессе СШАНапомним, ранее лидер РФ Владимир Путин вставил свои пять копеек в скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Путин убежден, что конкуренты Трампа используют любые поводы для атак на него.

"Используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки... Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Просто искали повод для атак на вновь избранного президента", - сказал Путин.

При этом Путин напомнил, что в США уцепились за разговор Трампа с Зеленским после того, как не нашли доказательств сговора Москвы и команды Трампа.

"Нашли другой повод теперь, этот повод связан с Украиной. Это только подчеркивает, что Россия не