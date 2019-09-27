У Трампа готовятся показать улики о вмешательстве Украины в выборы в США

Рудольф Джулиани / Reuters

Вскоре будут опубликованы материалы с доказательствами вмешательства Украины в выборы в США, заявил адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

По его словам, в его распоряжении есть как видеофайлы, так и соответствующие компрометирующие документы.

"Урок для тех, у кого есть честность. Не делайте обвинений, основываясь на чистых слухах. Когда я не представил обвинения Украины в незаконном воздействии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеозаписи и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!", - написал Джулиани в своем Twit

ter.

Читайте такжеДжулиани обвинил Байдена в получении денег из Украины

Напомним, американский сенатор-демократ Кристофер Мерфи заявил о том, что Джулиани давил на президента Владимира Зеленского и ставил ему условия.

Ранее Джулиани во время телеэфира проговорился о том, что оказывал давление на официальный Киев.