У Трампа готовятся показать улики о вмешательстве Украины в выборы в США

Рудольф Джулиани заявил, что располагает прямыми свидетельствами, видеокассетами и компрометирующими документами.
Вскоре будут опубликованы материалы с доказательствами вмешательства Украины в выборы в США, заявил адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
По его словам, в его распоряжении есть как видеофайлы, так и соответствующие компрометирующие документы.
"Урок для тех, у кого есть честность. Не делайте обвинений, основываясь на чистых слухах. Когда я не представил обвинения Украины в незаконном воздействии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеозаписи и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!", - написал Джулиани в своем Twit
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Напомним, американский сенатор-демократ Кристофер Мерфи заявил о том, что Джулиани давил на президента Владимира Зеленского и ставил ему условия.
Ранее Джулиани во время телеэфира проговорился о том, что оказывал давление на официальный Киев.