Адвокат Трампа давил и ставил условия Зеленскому - сенатор США

Владимир Зеленский встретился с Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи / @ChrisMurphyCT

Президент Владимир Зеленский был очень обеспокоен прекращением помощи США Украине и разговорами, которые вел с его командой адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани, заявил американский сенатор-демократ Кристофер Мерфи.

Он подчеркнул, что недавно побывал в Украине с визитом и во время встречи с Зеленским обсудил вопросы двусторонних отношений.

"Несколько недель назад в Украине я встретился с президентом Зеленским. Мы обсудили неожиданное прекращение военной помощи и неуместные требования, предъявляемые к нему агентами кампании Трампа.

Читайте такжеДжулиани обвинил Байдена в получении денег из УкраиныОчевидный вопрос, которым все задавались в Киеве: были ли связаны эти две вещи? Зеленский не связывал их непосредственно на нашей встрече. Но он был очень обеспокоен прекращением помощи, и очень проинформирован о разговорах, которые Руди Джулиани вел с его командой", - написал Мерфи в своем Twitter.

Американский политик подчеркнул, что посоветовал Зеленскому игнорировать запросы агентов кампании Трампа, на что президент Украины и согласился.

Конгресс США не может игнорировать ситуацию, когда президент через своего официального представителя просит правительство иностранного государства "накопать" грязь о его политических оппонентах, добавил Мерфи.

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Накануне в Офисе президента сообщили о том, что в ходе рабочего визита в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский встретится с Трампом.

Напомним, ранее Джулиани во время телеэфира проговорился о том, что оказывал давление на официальный Киев.