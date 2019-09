Язык - враг: Адвокат Трампа признался, что давил на Киев из-за дела Байдена

Рудольф Джулиани (экс-мэр Нью-Йорка) личный адвокат президента США Дональда Трампа во время телеэфира проговорился о том, что оказывал давление на официальный Киев - чтобы было начато расследование относительно семьи Джо Байдена (вице-президента времен Барака Обамы).

Ведущий телеканала CNN Кристофер Куомо, беря интервью у Джулиани, прямо спросил - общался ли тот с высокопоставленным украинским чиновникам по поводу рассмотрения дела Джо Байдена.

Адвокат Трампа сперва попытался увильнуть от ответа, утверждая, что лишь просил расследовать вопрос о вмешательстве украинцев в президентские выборы США-2016 в пользу Хиллари Клинтон.

Затем Джулиани обвинил Байдена в подкупе президента Украины Петра Порошенко - "чтобы тот уволил прокурора, расследовавшего дело в отношении Хантера Байдена". Но, в конечном, итоге, под напором ведущего, адвокат Трампа признал, что давил на украинские власти.

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO