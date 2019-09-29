Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы в США / Reuters

Американский президент Дональд Трамп у которого осталась надежда только на заявление Владимира Зеленского, занимался поиском доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году.

По информации, вопреки докладам разведки и Минюста о том, что ответственность за вмешательство в выборы президента несет Россия, Трамп искал доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной. Более того, Трамп был убежден, что пропавшие переписки Хиллари Клинтон также были найдены в Украине, пишет издание The New York Times.

Отметим, в издании утверждают, что для поиска фактов Трамп командировал в Украину своего личного адвоката Руди Джулиани. Лидер Соединенных Штатов был склонен думать, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демпартией, помогали в распространении компромата о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Так вот, согласно данным издания, в июльском телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома рекомендовал ему сотрудничать с генпрокурором США, в том числе по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демпартии и Клинтон, передает РБК-Украина.

Читайте такжеВажный аргумент: Зеленский высказался о вмешательстве в выборыНапомним, ранее сообщалось, у Трампа готовятся показать улики о вмешательстве Украины в выборы в США. По словам Руди Джулиани, в его распоряжении есть как видеофайлы, так и соответствующие компрометирующие документы.

"Урок для тех, у кого есть честность. Не делайте обвинений, основываясь на чистых слухах. Когда я не представил обвинения Украины в незаконном воздействии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеозаписи и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!", - написал Джулиани в своем Twiter.

Также ранее Рудольф Джулиани во время телеэфира проговорился о том, что оказывал давление на официальный Киев - чтобы было начато расследование относительно семьи Джо Байдена (вице-президента времен Барака Обамы).

Адвокат Трампа сперва отметил, что лишь просил расследовать вопрос о вмешательстве украинцев в президентские выборы США-2016 в пользу Хиллари Клинтон.

Затем Джулиани обвинил Байдена в подкупе президента Украины Петра Порошенко - "чтобы тот уволил прокурора, расследовавшего дело в отношении Хантера Байдена". Но, в конечном, итоге, под напором ведущего, адвокат Трампа признал, что давил на украинские власти.