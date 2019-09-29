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"Разговор з очень хорошим президентом": у Трампа осталась надежда только на заявление Зеленского

29 сентября 2019, 07:29

Американский президент опять обратил внимание на то, что заявление лидера Украины об отсутствии на него давления должно поставить точку в скандале.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Трамп надеется на заявление Зеленского / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее задумался об обете молчания, повторно обратил внимание общественности на то, что сделанное украинским лидером Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны американского коллеги в телефонном разговоре 25 июля, должно положить конец очередной, как он это называет, "охоте на ведьм".

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должно само по себе положить конец новой и последней "Охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах!", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

При этом президент СШП отметил, что жалоба сотрудника ЦРУ на телефонный разговор его с Зеленским 25 июля "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

Напомним:

27 сентября  Дональд Трамп устроил "охоту на ведьм" из-за скандала с Зеленским. Президент США назвал информатора и его помощников "почти шпионами" и считает их действия государственной изменой.

"По сути, этот человек никогда не видел стенограммы, никогда не слышал звонка – что-то услышал и решил, что он или она, или кто бы там ни был, - они почти шпионы ...", - процитировало Трампа издание Deutsche Welle.

Кроме того, президент США подчеркнул, что очень хотел бы знать, кто же обнародовал секретную информацию, потому что "это очень близко к шпионажу".

Читайте также"Две руки Кремля": Лавров вставил свои пять копеек в скандал вокруг Трампа и Зеленского25 сентября  на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

Из стенограммы стало понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.

Кроме того, тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.

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