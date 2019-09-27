Шпионаж и госизмена: Трамп устроил "охоту на ведьм" из-за скандала с Зеленским

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Пока скандал с обнародованной стенограммой телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа набирает обороты, в Белом доме объявили "охоту на ведьм". Президент США назвал информатора и его помощников "почти шпионами" и считает их действия государственной изменой.

Соответствующее заявление американский президент сделал в ходе встречи с постпредом США в ООН Келли Крафт.

"По сути, этот человек никогда не видел стенограммы, никогда не слышал звонка – что-то услышал и решил, что он или она, или кто бы там ни был, - они почти шпионы ...", - цитирует Трампа Deutsche Welle.

Кроме того, президент США подчеркнул, что очень хотел бы знать, кто же обнародовал секретную информацию, потому что "это очень близко к шпионажу".

Напомним, американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.

Позже пресс-служба Белого дома опубликовала стенограмму телефонного разговора президента США и главы украинского государтсва, который состоялся 25 июля, что стало поводом политического скандала и начала процедуры импичмента американского лидера.

Позже стало известно, что в США сняли гриф "секретно" с текста жалобы неназванного сотрудника спецслужб США, который поднял тревогу из-за беседы двух Трампа и Зеленского.