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Еще один гвоздь в крышку "гроба": Штаты рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским

26 сентября 2019, 09:14

Текст жалобы может быть обнародован уже утром в четверг, 26 сентября, по американскому времени.

Трамп
Скандал вокруг Трампа продолжает набирать обороты / Reuters

Скандал вокруг июльского разговора между президентами США и Украины – Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским – набирает обороты. В США сняли гриф "секретно" с текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за беседы двух глав государств.

Газета The Hill со ссылкой на источник сообщает, что пока что неизвестно, когда текст жалобы будет обнародован. Даже если это и произойдет, при публикации будет удалена некоторая информация. Телекомпания CNN со ссылкой на три собственных источника уточняет, что текст жалобы может быть обнародован уже утром в четверг по американскому времени.

Ранее с жалобой сотрудника американских спецслужб дали ознакомиться членам Спецкомитета по разведке Палаты представителей и Сената. Председателя Спецкомитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния), ознакомившись с документом, назвал содержащиеся в нем сведения такими, что вызывают "крайнее беспокойство". При этом многие республиканцы, которые видели текст жалобы, заявили, что не возражают против обнародования документа. По их мнению,  эти сведения не способны навредить президенту США Трампу.

Напомним, ранее на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США. 

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский фактически опроверг заявление своего американского коллеги Дональда Трампа о том, что официальный Киев был не против опубликовать стенограмму разговора между лидерами двух государств, который спровоцировал в Вашингтоне политический скандал.

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