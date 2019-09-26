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Стенограмма разговора с Трампом: Зеленский сделал неожиданное заявление

26 сентября 2019, 08:36

Иногда звонки между президентами не должны публиковаться, считает украинский гарант.

Владимир Зеленский в США
Владимир Зеленский думал, что США обнародуют лишь "свою часть" / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский фактически опроверг заявление своего американского коллеги Дональда Трампа о том, что официальный Киев был не против опубликовать стенограмму разговора между лидерами двух государств, который спровоцировал в Вашингтоне политический скандал.

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".

"Хотя я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы", - цитирует Зеленского Украинская правда.

"Я не против (обнародования стенограммы, - ред.), если нужно юридическое разрешение... Я просто не знаю формат, честно скажу, должно там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - добавил президент Украины.

Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США. Главред сделал полный перевод документа.

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента. 

Позже стало известно, что 218 конгрессменов Палаты представителей Конгресса США поддерживают обвинения против главы Белого дома Дональда Трампа. Именно столько голосов необходимо для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте президента США. 

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