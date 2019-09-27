У Путина перепугались из-за публикаций его переговоров с Трампом

Дмитрий Песков оценили вероятность публикации стенограмм разговоров Трампа с Путиным / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность публикации стенограмм переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двухсторонних отношениях, где и без того полным полно проблем весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль дать добро на публикацию российско-американских переговоров, если это понадобится Белому дому, он ответил, что не может быть "какого-то эвентуального ответа", и нужно рассматривать каждый случай. "К нам никто не обращался с такими предложениями", - отметил Песков.

Читайте также"Учебник для обучения": Кравчук оценил разговор Трампа и ЗеленскогоКомментируя публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков подчеркнул, что такие публикации – "это внутреннее дело США, и мы не собираемся туда вмешиваться".

Он добавил, что публикация переговоров является необычной практикой, поскольку материалы бесед на уровне глав государств имеют гриф "секретно" или "совершенно секретно".

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении опубликовать все разговоры с Зеленским.