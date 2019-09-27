"Идеальный телефонный разговор с Зеленским": Трамп задумался об обете молчания

Трамп задумался об обете молчания / Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее устроил "охоту на ведьм" из-за скандала с Зеленским, заявил, что скандал вокруг его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может привести к тому, что американские лидеры вообще не смогут разговаривать с зарубежными коллегами.

"Если даже этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины не считается подобающим, то тогда по сути это будет означать, что будущим президентам США вообще нельзя будет разговаривать с иностранными лидерами", — заявил он.

Напомним:

25 сентябряна сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

Из стенограммы стало понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.

Кроме того, тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.

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