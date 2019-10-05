"Напыщенный осел": Трамп публично снял стружку с видного республиканца Митта Ромни

Дональд Трамп / Reuters

Дональд Трамп, президент США, в свойственной себе манере, наехал на своего однопартийца, видного деятеля Республиканской партии Митт Ромни.

"Митт Ромни никогда не знал, как победить. Он напыщенный "осел", который боролся со мной с самого начала, за исключением тех случаев, когда он умолял меня одобрить его кандидатуру в Сенат (я поддержал) и когда он умолял меня назначит его госсекретарем (я отказал). [...] Кто-нибудь, пожалуйста, разбудите Митта Ромни и скажите ему, что мой разговор с украинским президентом был благожелательным и очень уместным, а моё заявление по Китаю относилось к коррупции, а не к политике", — написал глава Белого дома на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, ранее Трамп захотел голосования в Конгрессе без обнародования документов о связях с Украиной. До этого Курт Волкер, экс-представитель Госдепа США, заявил о том, что хозяин Белого дома называл Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми".

