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Импичмент Трампа: Украина может создать совместный со Штатами следственный комитет

7 октября 2019, 06:59

Совместный следственный комитет может быть создан, если прокуроры США будут нуждаться в сотрудничестве, уточнил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский в США
Владимир Зеленский дал комментарий относительно скандального разговора с Трампом / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее нашел отмазку для своего американского коллеги Дональда Трампа, заявил,  что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.

Совместный следственный комитет может быть создан, если прокуроры США будут нуждаться в сотрудничестве для проведения расследования, основанного на международном праве и в соответствии с внутренним законодательством Украины, сказал Зеленский в комментарии японскому Kyodo. 

Украинский гарант также подчеркнул, что во время июльского телефонного разговора с Трампом не увидел в словах американского лидера какого-либо давления. Также Зеленский добавил, что не может влиять на внутренние органы страны для того, чтобы заставить их открыть дело.

Читайте такжеСкандальный разговор с Зеленским: Трамп признался, что его заставили позвонить украинскому коллегеНапомним, ранее на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер зарабатывал на должности топ-менеджера в компании Burisma 100 тысяч долларов.  Американский лидер подчеркнул, что намерен изучить "возможную коррупцию" в деле Хантера Байдена, при этом указав, что он не имел опыта работы в энергетике.

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