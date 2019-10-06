Деньги в чужом кармане: Трамп подсчитал заработок сына Байдена в Burisma

Дональд Трамп / GettyImages

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер зарабатывал на должности топ-менеджера в компании Burisma 100 тысяч долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что намерен изучить "возможную коррупцию" в деле Хантера Байдена указав, что он не имел опыта работы в энергетике.

"Он также получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимых причин. "Как заявили юристы и другие, как президент, я обязан изучить эту возможную или вероятную коррупцию", написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что "фейковые новости" должны прекратить оправдываться за то, что является абсолютно недозволенным".

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"Джо (Байден - ред.) заявлял, что он никогда не имел дел с украинской компанией, а потом стало известно, что он играл в гольф с боссом компании и Хантером", - добавил Трамп.

Напомним, ранее Джо Байден обвинил Трампа в злоупотреблении своими полномочиями для того, чтобы продвигать свои интересы.