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"Паталогический лжец": Байден отвесил Трампу "щедрый" комплимент

6 октября 2019, 13:06

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении своими полномочиями для того, чтобы продвигать свои интересы.

Байден Reuters
Байден назвал Трампа лжецом / Reuters

76-летний Джо Байден, который претендует на должность президента США, назвал Дональда Трампа, который ранее признался, что его заставили позвонить украинскому коллеге, абсолютно непригодным для этой должности.

Кроме того, Байден обвинил Трампа в злоупотреблении своими полномочиями для того, чтобы продвигать свои интересы. 

Также Байден громогласно отметил, что действующий лидер СГА абсолютно не понимает масштабов возложенной на него ответственности перед народом.

Еще Байден особо отметил, что Трамп - патологический лжец, передает Washington Post.

Напомним:

6 октября  Государственный секретарь США Майк Помпео раскритиковал расследование комитетов Конгресса США в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Помпео убежден, что все действия Государственного департамента были направлены исключительно на улучшение отношений с новым правительством Украины.

"Государственный департамент сосредоточился, по указанию президента, на создании возможностей, чтобы в итоге построить хорошие отношения с правительством (Украины - ред.)", - сказал Помпео.

Читайте также"Нам нельзя приказать": Зеленский отказался расследовать дело Байдена25 сентября  на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

Из стенограммы стало понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.

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