Импичмент Трампа за звонок Зеленскому: Помпео осудил расследование Конгресса США

Майк Помпео раскритиковал расследование Конгресса США / Vox

Государственный секретарь США Майк Помпео, который ранее признался, что "держал свечку" во время телефонного разговора президентов США и Украины, раскритиковал расследование комитетов Конгресса США в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Помпео убежден, что все действия Государственного департамента были направлены исключительно на улучшение отношений с новым правительством Украины.

"Государственный департамент сосредоточился, по указанию президента, на создании возможностей, чтобы в итоге построить хорошие отношения с правительством (Украины - ред.)", - сказал Помпео.

Госсекретарь также вспомнил, что Курт Волкер на посту спецпредставителя по вопросам Украины также действовал по указаниям Трампа, передает Голос Америки.

Читайте также"Я ему не завидую": Медведев вставил "5 копеек" в скандал с разговором Зеленского с ТрампомНапомним, ранее Ппрезидент США Дональд Трамп заявил, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри.

"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", - сказал Трамп.

Кроме того, по информации источника, знакомого с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся 4 октября, стало известно, что американский лидер, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на министра Перри.

Также ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что Госдеп передал в Палату представителей первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Госдепартамент вчера вечером отправил письмо в Конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о предоставлении документов", - подчеркнул он.

В то же время о содержании отправленного госдепартаментом письма нет информации.

"Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон", - добавил Помпео.